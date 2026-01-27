Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Neue Verordnung

Wildcampen soll Einhalt geboten werden

Dienstag, 27. Januar 2026 | 13:03 Uhr
camper-5430762_1280
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – “Gerade in der Hochsaison ist das Wildcampen, vor allem mit Campern, ein Phänomen geworden, das überhandgenommen hat. Deshalb hat der Südtiroler Gemeindenverband in Absprache mit dem Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus eine Musterverordnung zur Regelung des Parkens, des Campierens und anderer Formen von Übernachtungen ausgearbeitet und den Gemeinden zur Verfügung gestellt”, berichtet der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus Luis Walcher. Er möchte die Gemeinden, in denen das Wildcampen zum Problem geworden ist, einladen, die entsprechende Verordnung zu erlassen.

Zahlreiche Gemeinden haben bereits Maßnahmen in diese Richtung ergriffen. Die Landesabteilung Forstdienst hat im vergangenen Herbst ebenfalls Kontrollen durchgeführt und setzt sie auch im heurigen Jahr fort. Entlang gesperrter Forstwege sowie in Schutzgebieten, in denen das Wildcampen gemäß den jeweiligen Unterschutzstellungsdekreten ausdrücklich verboten ist, ist die Forstbehörde zur Durchführung von Kontrollen befugt.

Mit der Verordnung soll das Parken von Fahrzeugen so geregelt werden, dass öffentliche Stellplätze und Parkflächen nicht dauerhaft von Campern besetzt werden. Zudem soll damit dem Entstehen von hygienisch-sanitären Missständen und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch die unrechtmäßige Nutzung des öffentlichen Grundes für Campieren und/oder Biwakieren vorgebeugt werden.

Das Campieren auf öffentlichem Grund ist verboten und lediglich in den dafür von der Gastgewerbeordnung und anderen Bestimmungen geregelten Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen zulässig oder in anderen Fällen, die ausdrücklich von spezifischen Bestimmungen vorgesehen sind. Auch das Biwakieren auf öffentlichem Grund ist verboten, wenn keine Notsituation besteht.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

