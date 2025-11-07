Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Viele Stars bei “Stranger Things”-Weltpremiere in Hollywood
Millie Bobby Brown fällt es schwer, Abschied zu nehmen

Viele Stars bei "Stranger Things"-Weltpremiere in Hollywood

Freitag, 07. November 2025 | 05:37 Uhr
Millie Bobby Brown fällt es schwer, Abschied zu nehmen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
Von: APA/dpa

Großes Staraufgebot in Hollywood: Der Cast der Netflix-Hitserie “Stranger Things” ist zur Weltpremiere der fünften Staffel von jubelnden Fans empfangen worden. Vor dem ikonischen Grauman”s Chinese Theatre war ein schwarzer Teppich für Promi-Gäste wie Millie Bobby Brown, Winona Ryder, Linda Hamilton, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Matthew Modine und David Harbour ausgelegt.

Brown (21) und Harbour (50) umarmten sich bei der Ankunft und zeigten sich gemeinsam vor den Fans. Der Streamingdienst Netflix postete Videos von den Stars auf der Plattform X. In der Mystery-Serie spielt Harbour den bärbeißigen Sheriff Jim Hopper, der als Ziehvater der Protagonistin Eleven (Millie Bobby Brown) auftritt.

Letzte Staffel kommt in mehreren Schüben

“Stranger Things” zählt zu den erfolgreichsten Netflix-Serien und hat sich zu einem Popkultur-Phänomen entwickelt. Die ersten vier Folgen der fünften und letzten Staffel erscheinen am 27. November. Danach sind drei weitere Episoden ab dem 26. Dezember zu sehen. Das Finale wird dann an Neujahr gezeigt. Staffel vier lief 2022 über die Bildschirme.

Brown sagte am Rande der Premiere, dass es schwer sei, nach neun Jahren von der Serie Abschied zu nehmen. Die Figur der Eleven, die mit vielen persönlichen Problemen zu kämpfen hatte, habe sie selbst sehr geprägt und inspiriert. Harbour legte den Fans ans Herz, unbedingt die achte und letzte Folge zu schauen. Das Finale sei “erschütternd schön” und zudem überwältigend, unheimlich und wild.

“Stranger Things” ist eine Mischung aus Mystery und Coming-of-Age-Geschichte, die in den 80er-Jahren in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins spielt. Die jungen Helden um Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) und Eleven (Millie Bobby Brown) müssen gegen das Böse aus einer unheimlichen Schattenwelt kämpfen.

