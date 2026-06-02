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Delevingne bei ihrem Berlin-Auftritt

Vom Laufsteg zur Bühne – Cara Delevingne auf Tournee

Dienstag, 02. Juni 2026 | 08:46 Uhr
Delevingne bei ihrem Berlin-Auftritt
APA/APA/dpa/Britta Pedersen
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Von: APA/dpa

Sie war eines der gefragtesten Models ihrer Generation, dann Schauspielerin – nun will Cara Delevingne auch als Musikerin Fuß fassen. Am Montagabend trat die 33-jährige Britin in Berlin auf – und startete damit ihre Tournee, die sie anschließend unter anderem nach London, Paris und Los Angeles bringt. Eine Österreich-Auftritt findet sich aktuell nicht im Tournee-Kalender.

Kürzlich hatte Delevingne die Doppel-Singe “I Forgot / Out of my Head” veröffentlicht. Begleitet werden die Stücke von einem Kurzfilm der “Severance”-Regisseurin Jessica Lee Gagné.

Erst Model, dann Schauspielerin

Delevingne, geboren 1992 in London, gehörte ab 2011 zu den prägenden Gesichtern der internationalen Modewelt. Sie lief für Burberry, Chanel oder Yves Saint Laurent. Mitte der 2010er Jahre verlagerte sie ihren Fokus mehr auf die Schauspielerei. Bekannt wurde sie unter anderem durch “Margos Spuren” (2015), “Suicide Squad” (2016) und Luc Bessons Science-Fiction-Film “Valerian – Die Stadt der Tausend Planeten” (2017).

Musik ist für Delevingne aber kein neues Terrain. Für den Soundtrack von “Valerian” sang sie etwa das Lied “I Feel Everything”. “Musik war für die erfolgreiche Schauspielerin und das Model nie bloß eine Nebenbeschäftigung, sondern ein ständiger Begleiter”, heißt es von ihrem Label Warner. “Mit neun Jahren begann sie, Schlagzeug zu spielen. Zwischen Drehs und Fotoshootings war sie immer wieder mit der Gitarre unterwegs und schrieb in stillen Momenten Gedichte oder Lyrics für sich selbst.”

Musik beeinflusst von neuer Nüchternheit

Ihr Debütalbum soll im Spätsommer erscheinen. In einem Interview des Magazins “Rolling Stone” erzählte sie, dass sie dafür unter anderem mit der Musikerin Fiona Apple zusammengearbeitet habe. “I Forgot” handle davon, sich daran zu gewöhnen, wie intensiv sich das Leben anfühle, seit sie um das Jahr 2022 herum abstinent wurde – “dieses trockene, rohe Gefühl, das man bekommt, wenn man ungeschützt und unmedikamentiert ist und zum ersten Mal als nüchterner Mensch lebt”, sagt sie.

“Man glaubt, das gefahrensuchende Verhalten oder die Rebellion gehöre zu einem – aber darunter steckt eigentlich dieses kleine Kind und diese Unschuld. Das wiederzuentdecken fühlte sich beängstigend an.” Delevingne hatte schon zuvor in Interviews erzählt, früher von Alkohol und Tabletten abhängig gewesen zu sein.

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