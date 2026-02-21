Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Von Star Trek zu Heavy Metal: Neuanfang von William Shatner
William Shatner verändert sich

Von Star Trek zu Heavy Metal: Neuanfang von William Shatner

Samstag, 21. Februar 2026 | 10:21 Uhr
William Shatner verändert sich
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/VICTORIA SIRAKOVA
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der als Captain Kirk in der legendären Science-Fiction-Serie “Star Trek” bekannt gewordene Schauspieler William Shatner bricht auf zu neuen Welten: Im stolzen Alter von 94 Jahren hat er sein erstes Heavy-Metal-Album angekündigt. “Ich habe den Weltraum erkundet. Ich habe die Zeit erkundet. Jetzt erkunde ich die Verzerrung”, verkündete Shatner in Onlinediensten zu einem Foto, das ihn mit einer E-Gitarre zeigt.

“35 Metal-Virtuosen. Donnernde Gitarren. Chaos mit Sinn”, ergänzte der Schauspieler. Auf seinem Album sollen demnach Coverversionen legendärer Heavy-Metal-Hymnen von Bands wie Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest, aber auch eigene Stücke zu hören sein.

“Die Metal-Reise beginnt dieses Jahr.”

Shatner verkörperte in der Serie “Star Trek” in den 60er-Jahren den Kommandanten des Raumschiffs Enterprise, Captain James T. Kirk, der gemeinsam mit seiner Besatzung die Tiefen des Weltalls erkundet. Später spielte er unter anderem die Titelfigur in der Polizeiserie “TJ Hooker”; für die Rolle eines exzentrischen Anwalts in “Boston Legal” wurde er mit zwei Golden Globes und einem Emmy ausgezeichnet.

2021 unternahm Shatner mit dem Raumfahrtunternehmen Blue Origin dann tatsächlich einen Flug ins All und wurde mit 90 Jahren der bis dahin älteste Raumfahrer der Welt. Kurz vor seinem 95. Geburtstag im März hat Shatner offenbar nicht vor, es ruhiger angehen zu lassen: “Ehrliche Intensität. Kompromisslose Erforschung. Mit 94 Jahren wird man nicht ruhiger. Man dreht die Lautstärke hoch”, erklärte er mit Blick auf sein Heavy-Metal-Album. “Also macht euch bereit. Wir werden kühn headbangen, wo noch niemand zuvor geheadbangt hat. Bleibt dran. Die Metal-Reise beginnt dieses Jahr.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
81
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
53
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
43
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
40
Von Baby-Gang umzingelt
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Kommentare
24
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 