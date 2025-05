Vor 40 Jahren erschien Falcos “Amadeus”

Von: apa

Es wurde ein Welthit: Vor 40 Jahren erschien im deutschsprachigen Raum Falcos “Rock Me Amadeus”. Die globale Veröffentlichung folgte im Jänner 1986. Es sollte das erste und bisher einzige deutschsprachige Lied werden, das sowohl die Spitze der US-Billboard-Hot-100 als auch der britischen Charts eroberte. Heute veröffentlicht Sony Music zum Jubiläum eine auf 4K aufgewertete Version des legendären Videos zum Song.

Für Falco war der “Rock Me Amadeus”, von dem niederländischen Produzentenduo Rob und Ferdi Bolland komponiert und gemeinsam mit dem Sänger getextet, ein Befreiungsschlag. Denn das im April 1984 erschienene Album “Junge Römer” und seine Singleauskopplungen hatten die Erwartungen nach dem Albumdebüt “Einzelhaft” und dem Hit “Der Kommissar” nicht erfüllen können. “Amadeus” erreichte bis Juni Platz 1 der Austrian Top 40, hielt sich rund ein halbes Jahr in den rot-weiß-roten Singlecharts und schaffte es auch in Deutschland an die Spitze.

Was dann wenige Monate später folgte, machte Falco zu “Österreichs einzigem internationalen Popstar”, wie oft geschrieben wird: “Amadeus” erreichte mit heute sagenhaft anmutenden über zwei Millionen verkauften Singles in Amerika “Platin”, in Großbritannien wurde der Song mit “Gold” ausgezeichnet, mehr als eine halbe Million Stück davon gingen dort über die Geschäftstische. Das im September 1985 erschienene Album “Falco 3” mit “Amadeus”, “Vienna Calling” und “Jeanny, Part 1” wurde Falcos kommerziell erfolgreichstes.

Populäres Video befeuerte Hit

Falco selbst, so wird kolportiert, wollte zunächst “nicht über Mozart singen”, ließ sich dann aber von der Hitqualität des Songs überzeugen. Der von Rudi Dolezal und Hannes Rossacher produzierte Clip zu “Rock Me Amadeus” hat sicherlich zur schnellen Popularität des Lieds beigetragen. Darin werden die Zeitebenen vermischt, Falco – mal im Smoking, mal im Mozart-Outfit -, singt und rappt abwechselnd umringt von Personen in Barock-Gewändern und von Rockern in Nieten und Leder. Auf MTV war es 1986 das meistgespielte Video, weiß das Portal www.falco-compendium.at zu berichten.

Von “Rock Me Amadeus” existiert eine Vielzahl an Mixen und Remixen. In internationalen Ländern wurde häufig ein “American Edit” veröffentlicht. Das Lied wurde mehrmals gecovert – von Die Toten Hosen bis LaFee.

(S E R V I C E – Das Video in 4K: www.youtube.com/watch?v=y-H895vrIU8)