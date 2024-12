Weltrekordtournee von Taylor Swift endet

Von: APA/dpa

Taylor Swifts monumentale “Eras Tour” endet nach fast zwei Jahren mit einem Auftritt im ausverkauften Stadion der kanadischen Stadt Vancouver am Sonntagabend. Die Konzertreihe spielte nach Schätzungen mit zehn Mio. verkauften Tickets mehr als zwei Mrd. US-Dollar ein, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht und Swifts Stand als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Popmusik festigt. Überschattet war der Erfolg allerdings von der Terrorabsage in Wien.

Seit März 2023 stand Swift bei mehr als 50 Konzerten auf fünf Kontinenten auf der Bühne und gab in dreistündigen Shows in aufwendigen Kostümen die besten Songs aus ihrer 18-jährigen Karriere zum Besten. Fans reisten dafür extra an, übernachteten in Hotels, besuchten Restaurants und kurbelten damit die lokale Wirtschaft an. Allein in den USA leistete die Tour laut Medienberichten einen Beitrag von zehn Milliarden Dollar. Die drei in Wien geplanten Konzerte wurden nach der Festnahme zweier Terrorverdächtigen jedoch abgesagt und stürzten die angereisten Swifties in Verzweiflung.

Tour brachte neue Phänomene hervor

Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen löste die “Eras Tour” Phänomene wie “Taylor-gating” aus, bei dem sich Tausende Fans bei Hitze und Regen ohne Eintrittskarten in der Nähe der Veranstaltungsorte versammelten, um das Ereignis zu feiern, zu singen und Freundschaftsarmbänder auszutauschen. Tanzende und springende Fans brachten den Boden zum Vibrieren.

Fans blicken zurück auf unvergessliche Momente wie ein Klavier, das aufgrund eines Regenschadens von allein spielte oder der Auftritt von Swifts Partner, Footballstar Travis Kelce, bei einem Konzert in London. Dabei trug er die 34-Jährige über die Bühne. Bei einem Konzert in Los Angeles schenkte sie Bianka Bryant, der Tochter der 2020 bei einem Hubschrauberabsturz gestorbenen Basketballlegende Kobe Bryant, ihren ikonischen schwarzen Hut.

Letzte Show ohne Kelce

Bei ihrer letzten Show am Sonntagabend wird Kelce nun Medienberichten zufolge nicht dabei sein. Ihre Fans planen demnach aber, für Swift “Happy Birthday” zu singen – wenige Tage, bevor sie am 13. Dezember 35 Jahre alt wird.