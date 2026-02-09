Weltstar Sharon Stone beehrt Innviertler Schaumrollenwelt

Von: apa

Bevor sie am Donnerstag den Opernball beehrt, besucht US-Schauspielerin Sharon Stone am Dienstag St. Willibald im oberösterreichischen Innviertel. Dort steigt in der “Süßen Welt” ihres Gastgebers, “Schaumrollenkönig” Karl Guschlbauer, ein V.I.P.-Empfang für den Weltstar, anschließend gibt es eine Pressekonferenz.

Mit dabei sind auch Starkoch Johann Lafer, der die neue Opernball-Schaumrolle präsentiert, und Alfons Haider als Moderator der Veranstaltung im Schaumrollen-Imperium. Sharon Stone ist bereits seit Montag in Österreich. Sie logiert in einem Luxushotel, über ihr Programm in Wien ist nichts bekannt – außer natürlich, dass sie am Donnerstagabend der Guschlbauer-Loge Hollywood-Glanz verleihen wird.