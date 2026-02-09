Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Weltstar Sharon Stone beehrt Innviertler Schaumrollenwelt
Sharon Stone

Weltstar Sharon Stone beehrt Innviertler Schaumrollenwelt

Montag, 09. Februar 2026 | 22:05 Uhr
Sharon Stone
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/FRAZER HARRISON
Schriftgröße

Von: apa

Bevor sie am Donnerstag den Opernball beehrt, besucht US-Schauspielerin Sharon Stone am Dienstag St. Willibald im oberösterreichischen Innviertel. Dort steigt in der “Süßen Welt” ihres Gastgebers, “Schaumrollenkönig” Karl Guschlbauer, ein V.I.P.-Empfang für den Weltstar, anschließend gibt es eine Pressekonferenz.

Mit dabei sind auch Starkoch Johann Lafer, der die neue Opernball-Schaumrolle präsentiert, und Alfons Haider als Moderator der Veranstaltung im Schaumrollen-Imperium. Sharon Stone ist bereits seit Montag in Österreich. Sie logiert in einem Luxushotel, über ihr Programm in Wien ist nichts bekannt – außer natürlich, dass sie am Donnerstagabend der Guschlbauer-Loge Hollywood-Glanz verleihen wird.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Kommentare
86
Protest gegen Winterspiele: Meloni kritisiert “Feinde Italiens”
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Kommentare
35
Jugendgruppe aus Kaltern hat rechtsextreme Inhalte gepostet – VIDEO
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Kommentare
32
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Kommentare
27
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand
Kommentare
25
Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 