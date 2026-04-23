Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Wen die Welt bei Spotify hört
Taylor Swift ist am meisten gestreamte Künstlerin seit es Spotify gibt

Wen die Welt bei Spotify hört

Donnerstag, 23. April 2026 | 18:07 Uhr
Taylor Swift ist am meisten gestreamte Künstlerin seit es Spotify gibt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Taylor Swift, Bad Bunny und The Weeknd sind die meistgehörten Musikstars in der Geschichte des Streaminganbieters Spotify. Swift sei insgesamt die am meisten gestreamte Künstlerin seit Gründung des Unternehmens vor 20 Jahren, teilte der aus Schweden stammende Streaminganbieter mit. Auf den Plätzen folgen in dieser Kategorie unter anderem Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem und Kanye West.

Das am meisten gestreamte Album sei das 2022 veröffentlichte “Un Verano Sin Ti” von Bad Bunny, gefolgt von Alben unter anderem von The Weeknd, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, SZA, Post Malone, Taylor Swift, Billie Eilish und den Arctic Monkeys.

Der am meisten gestreamte Song sei “Blinding Lights” von The Weeknd, gefolgt unter anderem von “Shape of You” von Ed Sheeran, “Starboy” von The Weeknd und Daft Punk, “As It Was” von Harry Styles, “Someone You Loved” von Lewis Capaldi, “Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” von Post Malone und Swae Lee, “One Dance” von Drake, Wizkid und Kyla, “Perfect” von Ed Sheeran und “Stay” von The Kid Laroi und Justin Bieber.

Auf der Podcast-Rangliste sind auch deutsche Stimmen vertreten: Direkt hinter dem US-Moderator Joe Rogan mit seiner “The Joe Rogan Experience” auf dem ersten Platz folgt die Show “Gemischtes Hack” von den deutschen Comedians Felix Lobrecht und Tommi Schmitt. Auf dem siebten Platz landete der Podcast “Fest & Flauschig” von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Auf Platz 17 folgt “Mordlust”, dahinter “Baywatch Berlin” und “Hobbylos”. Die meisten Podcasts auf der Rangliste sind oder waren exklusiv bei Spotify zu hören. Das meistgestreamte Hörbuch sei “A Court of Thorns and Roses” (“Das Reich der Sieben Höfe”) der US-Autorin Sarah J. Maas.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schlägerei in Meraner Sparkassenstraße: Alle Beteiligten identifiziert
Kommentare
55
Schlägerei in Meraner Sparkassenstraße: Alle Beteiligten identifiziert
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Kommentare
50
“Im Super-Privé stehen 90 Mädchen bereit, es fließt Champagner in Strömen”
Wolf bei Vintl überfahren: Bestand in Südtirol bei rund 100 Tieren
Kommentare
45
Wolf bei Vintl überfahren: Bestand in Südtirol bei rund 100 Tieren
Schlag für Crans-Montana-Opferfamilien: Saftige Krankenhausrechnungen erhalten
Kommentare
36
Schlag für Crans-Montana-Opferfamilien: Saftige Krankenhausrechnungen erhalten
Klimawandel schadet zunehmend der menschlichen Gesundheit
Kommentare
20
Klimawandel schadet zunehmend der menschlichen Gesundheit
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 