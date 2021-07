Norbert Riers Zweifel an Florian Silbereisen

Kastelruth/Berlin – Der Sänger der “Kastelruther Spatzen”, Norbert Rier, hat sich in einem Gespräch mit www.extratipp.com zum Engagement von Florian Silbereisen zu Wort gemeldet. Dieser möchte bekanntlich in die Fußstapfen von Dieter Bohlen als DSDS-Chefjuror treten.

Das würde er auch sicherlich blendend meistern, meint Oberspatz Rier. Immerhin habe Florian Silbereisen ein super Management hinter sich und kenne sich in der Musikbranche bestens aus. Dennoch bleiben Norbert Rier einige Zweifel. Diese Aufgabe in Kombination mit Silbereisens anderen Tätigkeiten, etwa als Schlagermoderator oder ZDF-Traumschiff-Kapitän, könnten doch etwas viel für den Schlagerstar werden, so die Rier.

Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Hoffen wir mal, dass er es gut macht. Sicherlich nicht einfach, mit Dieter Bohlen als Vorgänger. Es ist immer ein bisschen gefährlich, dass dann Leute sagen, er ist dann zu viel im Fernsehen. Manchmal einfach dem Motto folgen: ‚Weniger ist mehr‘

Laut extratipp.com wird sich auch Florian Silbereisen der Risiken bewusst sein. Es bleibe abzuwarten, wie er sich seiner neuen Herausforderung 2022 tatsächlich stellen wird. Eines scheint aber sicher: Er wird es anders angehen als Dieter Bohlen.