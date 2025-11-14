Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Whitesnake-Frontman Coverdale geht in den Rock-Ruhestand
David Coverdale verabschiedet sich von den Fans

Whitesnake-Frontman Coverdale geht in den Rock-Ruhestand

Freitag, 14. November 2025 | 10:01 Uhr
David Coverdale verabschiedet sich von den Fans
APA/APA/dpa/Axel Heimken
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne verabschiedet sich Sänger David Coverdale in den Ruhestand. “Es ist Zeit für mich, Feierabend zu machen”, sagte der Frontman der Hard-Rock-Band Whitesnake (“Here I Go Again”, “Is This Love”) in einer Ansprache auf Youtube. “In den vergangenen Jahren ist mir klar geworden, dass es Zeit ist, meine Rock-‘n’ Roll-Plateauschuhe und meine hautengen Jeans an den Nagel zu hängen”, so der 74-Jährige.

Die vergangenen mehr als 50 Jahre seien eine “unglaubliche Reise” gewesen. In den 1970er-Jahren war Coverdale Sänger der britischen Rockband Deep Purple, mit der er 2016 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. 1978 gründete er die Band Whitesnake. Mit Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page veröffentlichte er 1993 ein gemeinsames Album (“Coverdale/Page”).

“Macht’s gut”

Coverdale bedankte sich in seiner Verabschiedung: “Ich liebe euch sehr. Ich danke allen, die mich unterstützt haben: die Musiker, die Crew, die Fans, die Familie.” Jetzt wolle er seinen Ruhestand genießen “und ich hoffe, ihr könnt das verstehen.” Zum Abschluss prostete er mit einem Glas der Kamera zu und sagte: “Macht’s gut.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
63
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
55
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Italien senkt die Einkommensteuer
Kommentare
45
Italien senkt die Einkommensteuer
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
45
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
39
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Anzeigen
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 