Wilde Flamme 2020 spendet an „Engel, Retter und Helden“ – VIDEO

Brixen – Bereits zum fünften Mal haben sich Musiker aus den verschiedensten Genres getroffen, um zusammen ein Charity Projekt einzusingen und einzuspielen. Das von der Band Frei.Wild und dessen Label Rookies&Kings im Jahre 2012 ins Leben gerufene Projekt „Wilde Flamme“ entpuppte sich im Laufe der Jahre als wirklicher Publikumsliebling.

In der Vergangenheit wurden bereits über 25.000 Euro gesammelt und verschiedenen wohltätigen Zwecken zukommen lassen.

Hinzu kommen nun weitere 10.000 Euro, die zu gleichen Teilen an den Verein Comedicus Brixen aus Südtirol und an den mfs Rettungsdienst in Kelsterbach (DE) übergeben wurden.

Und hier geht es zum Song: