Will Smith hatte Schuldgefühle und kommt nach St. Pölten

Will Smith gibt Einblick in sein Seelenleben

Freitag, 08. August 2025 | 13:53 Uhr
Will Smith hatte Schuldgefühle und kommt nach St. Pölten
APA/APA/KEYSTONE/CYRIL ZINGARO
Von: APA/dpa

Hip-Hop- und Hollywood-Star Will Smith (56) hat bei einem Auftritt in Dänemark Einblicke in sein Seelenleben seit der aufsehenerregenden Ohrfeige gegen Oscar-Moderator Chris Rock gewährt. In den vergangenen drei Jahren habe er große Scham und Schuldgefühle wegen dieses Abends mit sich herumgetragen, sagte er laut Nachrichtenagentur Ritzau und weiterer dänischer Medien auf der Hauptbühne des Smukfest-Musikfestivals in der Kleinstadt Skanderborg.

Die Jahre seit dem Vorfall seien schwierig gewesen, berichtete der Rapper und Filmschauspieler. Dann holte er plötzlich seine Oscar-Statue aus einem Sackerl und reckte sie zum Jubel des Publikums in die Höhe. “Ich habe meine gesamte Karriere der Aufgabe gewidmet, Freude und Liebe in diese Welt zu bringen. Ich möchte einfach euch allen danken, dass ihr an meiner Seite geblieben seid”, wurde Smith zitiert, der am 15. August im Rahmen des FM4 Frequency Festivals in St. Pölten auftritt.

Die besagte Statue hatte Smith für seine Verkörperung des Vaters der Tennis-Stars Serena und Venus Williams in “King Richard” bei der Oscar-Verleihung 2022 erhalten, die seitdem seine Musik- und Filmkarriere überschattet hat. Damals hatte Rock einen Witz über den krankheitsbedingten Haarausfall von Smith’ Frau Jada Pinkett Smith (53) gemacht – Smith stürmte daraufhin auf die Bühne und verpasste dem Moderator vor den Augen der Weltöffentlichkeit eine Ohrfeige. In der Nacht, die der Höhepunkt seiner Karriere hätte werden sollen, sei etwas ziemlich schiefgelaufen, sagte Smith dazu.

