Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Wim Wenders wird Jurypräsident der Berlinale 2026
Wim Wenders empfängt das Berlinale-Angebot mit offenen Armen

Wim Wenders wird Jurypräsident der Berlinale 2026

Freitag, 12. Dezember 2025 | 12:47 Uhr
Wim Wenders empfängt das Berlinale-Angebot mit offenen Armen
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der vielfach ausgezeichnete Filmemacher Wim Wenders wird bei der Berlinale 2026 Präsident der Jury. Wenders zähle zu den einflussreichsten Stimmen des internationalen Kinos und bereichere die Filmwelt seit sechs Jahrzehnten mit seinen Werken, teilten die Internationalen Filmfestspiele Berlin mit, die vom 12. bis 22. Februar 2026 stattfinden.

Wenders: “Wie großartig kann es noch werden?”

Der Wahl-Berliner freute sich über das Angebot, die Jury zu leiten. “Das wird eine völlig neue Art sein, Filme bei der Berlinale zu sehen – endlich einmal jeden einzelnen Wettbewerbsfilm anzuschauen und sie alle ausführlich mit einer Gruppe intelligenter, filmbegeisterter Menschen zu diskutieren. Wie großartig kann es noch werden?”, sagte er laut Mitteilung.

Der 80-Jährige gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Neuen Deutschen Films. Bekannt ist er für Filme wie “Paris, Texas”, “Der Himmel über Berlin”, “Pina” oder “Perfect Days” aus dem Jahr 2023. Wenders wurde auch selbst schon auf der Berlinale gewürdigt, wie 2015 mit dem Goldenen Ehrenbären. Nun darf er selbst entscheiden, wer den Goldenen Bären für den besten Film und die Silbernen Bären erhält. Die Verleihung ist am 21. Februar 2026 geplant.

(S E R V I C E – www.berlinale.de)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
219
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
74
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
46
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Kommentare
32
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Kommentare
25
Apfelproduktion 2025: Trentino und Südtirol verzeichnen Zuwächse
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 