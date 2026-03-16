Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Wintour und Hathaway sorgen bei Oscar-Gala für Lacher
Wintour und Hathaway bei der Oscar-Verleihung

Wintour und Hathaway sorgen bei Oscar-Gala für Lacher

Montag, 16. März 2026 | 11:48 Uhr
Wintour und Hathaway bei der Oscar-Verleihung
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die frühere “Vogue”-Chefin Anna Wintour (76) und “Der Teufel trägt Prada”-Star Anne Hathaway (43) sorgten bei der Oscar-Gala für Lacher, als sie gemeinsam Preise für Kostümdesign und Make-up überreichten. Als Hathaway die Modeikone dabei freundlich um einen Kommentar zu ihrem eleganten Abendkleid bittet, handelt sich die Schauspielerin eine gespielt scharfe Abfuhr ein. An anderer Stelle spricht Wintour sie mit “Danke dir, Emily” an.

Spätestens seit dem Erfolgsfilm “Der Teufel trägt Prada” (2006), in dem Meryl Streep eine unverkennbar auf Wintour basierende Modezarin spielt, hat die frühere Herausgeberin den Ruf einer bissigen Chefin weg. Hathaway verkörperte in der Komödie ihre junge Assistentin, Emily Blunt spielte eine ehrgeizige Kollegin namens Emily. Eine Fortsetzung der Modewelt-Satire soll im Mai in die US-Kinos kommen.

“Der Teufel trägt Prada” basierte auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger. Sie hatte zuvor für Wintour gearbeitet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Kommentare
46
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Meran: Scooter eines Pizzadienstes erfasst Fußgänger [77]
Kommentare
28
Meran: Scooter eines Pizzadienstes erfasst Fußgänger [77]
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Kommentare
27
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
18
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
“Fordere den Rücktritt von Staatspräsident Mattarella”
17
“Fordere den Rücktritt von Staatspräsident Mattarella”
Anzeigen
Oscar Night 2026
Oscar Night 2026
Hollywood-Glanz in Bozen: Erleben Sie die „Oscar Night 2026“ im Cineplexx
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 