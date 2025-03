Woods bestätigt Beziehung mit Ex-Schwiegertochter von Trump

Von: APA/Reuters

Golf-Star Tiger Woods hat eine Beziehung mit der Ex-Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump bestätigt. “Liebe liegt in der Luft und das Leben ist besser mit dir an meiner Seite”, schrieb Woods am Sonntag auf Instagram zu zwei Fotos, auf denen er mit Vanessa Trump zu sehen ist. Vanessa Trump war 13 Jahre mit Donald Trump Jr. verheiratet, die Scheidung erfolgte 2018. Woods hatte u.a. auch bereits eine Beziehung zu US-Ski-Größe Lindsey Vonn.