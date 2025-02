Zoe Wees hat endlich ihren Führerschein

Von: APA/dpa

Vier Jahre nach Beginn ihrer Führerschein-Ausbildung hat die Hamburger Sängerin Zoe Wees (22) die Fahrerlaubnis nun endlich offiziell in den Händen. Sie sei wegen ihres turbulenten Lebens seit ihrer Hit-Single “Control” schlicht nicht mehr dazu gekommen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur dpa. “Da gehört ja so viel dazu. Und dieses Lernen und so, das habe ich einfach nicht geschafft nebenbei.”

Weil sie 2024 aber deutlich auf die Bremse getreten ist, blieb nun endlich Zeit für Fahrstunden und Fahrprüfung. Sie habe auch alles gleich beim ersten Mal bestanden.

Seitdem ist sie mit einem schwarzen Mercedes unterwegs. Ihre Wunschfarbe für das neue Auto war eigentlich eine andere: “Ich wollte es eigentlich rosa machen.” Weil sie aber fürchtete, am Anfang ihrer Fahrpraxis in der Garage gegen etwas zu fahren, wollte sie auf das rosafarbene Auto doch noch ein bisschen warten.

Ihre ersten größeren Fahrten hatte sie nach Berlin zurückgelegt. “Immer mal wieder hin und zurück, weil da arbeitet man dann doch am meisten.”

Zoe Wees feierte 2020 mit ihrem Lied “Control” den Durchbruch. Damit landete die damals 18-Jährige quasi über Nacht in mehreren Ländern auf Platz 1 der Single-Charts und wurde im In- und Ausland zur gefragten Künstlerin. Im Herbst 2023 veröffentlichte die gebürtige Hamburgerin dann ihr Debütalbum “Therapy”. Mitte Jänner hat Zoe Wees ihre erste Single (“Traitor”) seit ihrer etwa einjährigen Auszeit veröffentlicht.