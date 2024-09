Zum zweiten Todestag erinnert Royal Family an Elizabeth II.

Von: APA/dpa

Zwei Jahre nach dem Tod von Königin Elizabeth II. hat die britische Königsfamilie an sie erinnert. Das Königshaus postete in sozialen Medien ein Bild der früheren Monarchin in einem pinkfarbenen Kostüm. Sie war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf dem schottischen Landsitz Balmoral gestorben. Seitdem steht ihr Sohn König Charles III. an der Spitze der britischen Monarchie. Der 75-Jährige besuchte zum Gedenken eine Kirche in der Nähe von Balmoral.

Er erschien dort gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla. Charles sollte dort einen Moment innehalten, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Elizabeths Tod hatte landesweit Trauer ausgelöst, zu ihrem Staatsbegräbnis waren Menschen aus der ganzen Welt gekommen. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer würdigte die frühere Monarchin auf X: Während der 70 glorreichen Jahre ihrer Regentschaft habe sie im Mittelpunkt des Lebens der Nation gestanden.

Ihr Sohn Charles hat das zweite Jahr auf dem Thron hinter sich, das auch von Rückschlägen geprägt war. Er wird wegen einer Krebserkrankung behandelt, auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate hatte eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Der Monarch ist mittlerweile nach einer Pause aber wieder zurück im öffentlichen Leben.