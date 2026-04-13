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RTL wird die "Heidi"-Neuverfilmung ausstrahlen

Zwölfjährige wird “Heidi” in Neuverfilmung als Serie

Montag, 13. April 2026 | 13:32 Uhr
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APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
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Von: APA/dpa

Ein Klassiker bekommt ein neues Gesicht: Die junge Schweizer Schauspielerin Neah Hefti wird in einer Neuverfilmung von “Heidi” die Titelrolle spielen. Das gab der Sender RTL bekannt, der die geplante Serie ebenso wie der Schweizer Sender SRF ausstrahlen will. “Ich freue mich mega, dass ich Heidi sein darf”, erklärte Hefti strahlend in einem kurzen Vorstellungsvideo. Die Jungschauspielerin ist zwölf Jahre alt.

“Heidi” zählt zu den berühmtesten Stoffen der Kinderliteratur. Der erste Roman der Schweizer Autorin Johanna Spyri erschien im Jahr 1880. Bis heute kennen viele Menschen die Geschichte des naturverbundenen Waisenmädchens, das beim Großvater in den Bergen aufwächst. Sie wurde in mehr als 70 Sprachen übersetzt und schon mehrmals verfilmt. In Österreich ist vor allem auch eine von 1974 an ausgestrahlte Zeichentrickserie sehr bekannt.

Moderner Ansatz

In der Neuauflage sollen echte Schauspieler zu sehen sein – und ein moderner Ansatz. Erstmals werde auch Heidis Weg vom Mädchen zur jungen Frau gezeigt, so RTL. Geplant sei ein “hochwertiges, internationales Serienprojekt”. “Die Serie richtet einen neuen Blick auf eine Figur, die Generationen geprägt hat”, hieß es.

Auch der Zeitrahmen ist mittlerweile abgesteckt. RTL erklärte, dass Neah Hefti “2027 als Heidi die Bildschirme” erobern werde. Vorher sei sie bereits im Kinderfilm “Plitsch Platsch Forever!” im Kino zu sehen.

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