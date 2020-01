Airbnb: Sind die Gemeinden bei den Kontrollen zu lax?

Bozen – Die Vermietung von Wohnungen für Kurzaufenthalte auf Sharing-Plattformen wie Airbnb boomt auch in Südtirol. Gerade junge Urlauber schätzen diese neue Form des Reisens.

Die aber bringt auch Probleme mit sich: So werden dem Markt freie Wohnungen entzogen, Mietpreise ziehen weiter an und da gibt es noch das Problem mit den Steuern. Die werden entweder nicht entrichtet oder es gibt Unterschiede zu herkömmlichen Beherbergungsbetrieben.

Die Kontrolle obliegt den jeweiligen Gemeinden. Sind diese aber in dieser Sache oft zu lax? Was meint ihr? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil!