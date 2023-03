Frühlingsgefühle oder Frühjahrsputz: Wie steht euch der Sinn?

Bozen – Am 21. März ist Frühlingsbeginn. In Südtirol kündigt sich die wärmere Jahreszeit bereits seit einigen Wochen an. Sonne und milde Temperaturen überwogen und die ersten Blüten waren vor allem im Süden des Landes zu sehen.

Wie steht euch in diesem Jahr der Sinn: Geht ihr raus, genießt das Erwachen der Natur und fällt ihr womöglich selbst in den Rausch der Hormone oder ist das nun für euch eher der Weckruf, um mit dem Frühjahrsputz zu beginnen oder Ordnung in euer Leben zu bringen.

