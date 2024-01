Fünfer-Koalition in Südtirol fix: Wie lange hält das Bündnis?

Bozen – Die angepeilte Mitte-Rechts-Fünferkoalition in Südtirol bestehend aus Südtiroler Volkspartei (SVP), Südtiroler Freiheitlichen, Fratelli d’Italia, Lega und La Civica ist nach Wochen zäher Verhandlungen endlich in trockenen Tüchern. Landeshauptmann Arno Kompatscher wurde vom Landtag in einer Abstimmung in seinem Amt bestätigt. Die italienischen Parteien Fratelli d’Italia und Lega stellen jeweils einen Landesrat. Für die kleine Bürgerliste La Civica gab es ein Trostpflaster. Angelo Gennacaro soll Landtagspräsident werden und weitere Posten besetzen.

Auch die Ressortverteilung innerhalb der neuen Landesregierung ist bereits beschlossene Sache.

Obwohl es keine großen Vorschusslorbeeren gibt, kann das neue Team nun endlich die Regierungsarbeit aufnehmen und sich anhand seiner Taten messen lassen.

Doch was glaubt ihr: Hält die Koalition über die ganze Legislatur oder kracht es früher oder später?