Käfer und Würmer: Insekten auf dem Speiseplan?

Von: Ivd

Insekten sind eine hervorragende Proteinquelle und dazu nachhaltig in der Anzucht. Während Kühe für die Produktion eines Kilogramms Fleisch circa acht Kilogramm Nahrung benötigen, brauchen Insekten nur etwa zwei Kilogramm. Außerdem leben Insekten natürlicherweise auf einem viel kleineren Raum, was sie für Massentierhaltung gut geeignet macht.

Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein: Insekten könnten dazu beitragen, unsere Klimaziele zu erreichen und sorgen gleichzeitig für eine ausgewogene und vielfältige Ernährung. Während sie in weiten Teilen der Welt längst ein fester Bestandteil der Ernährung sind, rufen sie in vielen westlichen Nationen Ekel hervor. Gleichzeitig löste der Insektenriegel in Deutschland einen regelrechten Boom auf den Supermarkt Rewe und die Drogeriemarktkette DM aus.

Doch einige Forscher mahnen zur Vorsicht: Zwar stehen Insekten bereits für zwei Milliarden Menschen auf dem Speiseplan und werden auch in der EU angeboten, sie sind aber relativ wenig erforscht. Man weiß also nicht genau, welche Mengen von welchem Tier empfehlenswert sind. Außerdem sind die Zutatenlisten von Insektenprodukten lang und reich an Zucker und Salz.

Würdet ihr Mahlzeiten mit Insekten als Zutaten kosten? Macht mit bei unserer Spontanbefragung und schreibt eure Meinung in den Kommentaren!