Kernkraft als “grün” labeln: Ok für euch?

In Deutschland gehen Ende 2022 die letzten Kernkraftwerke vom Netz. In der EU könnte die Atomkraft hingegen eine Renaissance erleben. Die EU-Kommission will Atom- und Gasenergie nämlich als “grün” einstufen. Es geht vor allem um die Einstufung für Investoren – die Taxonomie.

Nach einem Entwurf der EU-Kommission sollen Investitionen in AKW als nachhaltig gelten, wenn die Entsorgung radioaktiver Abfälle sichergestellt ist und die Kraftwerke vor 2045 genehmigt werden. Erdgaskraftwerke könnten als grün gelten, wenn sie unter bestimmten CO2-Grenzwerten bleiben, eine umweltschädlichere Anlage ersetzen und bis Ende 2030 genehmigt werden.

Falls die Pläne so durchgehen, gilt Atomkraft künftig als grün und nachhaltig. Haltet ihr das für Ok? Gebt jetzt eure Meinung ab!