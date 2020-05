Künftig mehr in Europa produzieren – JA oder NEIN?

Bozen – China ist die Werkbank der Welt. Autoteile, Spielzeug und Elektronik werden dort produziert. Auch entscheidende Güter wie Medikamente, chirurgische Masken und medizinisches Gerät werden von Asien importiert. Nun hat sich in der Coronakrise gezeigt, dass wir in eine Abhängigkeit geraten sind. Der Markt für Schutzausrüstung ist heiß umkämpft und die Preise sind ins Astronomische gestiegen.

Daher werden Rufe laut, künftig wieder mehr in Europa zu produzieren – gerade was medizinische Güter anbelangt.

Nun seid ihr gefragt: Würdet ihr “Made in EU” bei kritischen Gütern gutheißen und dafür womöglich einen höheren Preis in Kauf nehmen? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil!