Nach dem Lockdown: Zügellosigkeit hinterm Steuer?

Bozen – Lange mussten das Auto und das Motorrad heuer in der Garage verweilen. Nach dem Lockdown scheinen es aber manche mit ihrem motorisierten Untersatz zu übertreiben und auch nicht mehr so sicher hinterm Steuer zu sitzen. Die Ordnungshüter haben festgestellt, dass einige Autofahrer zu überschwänglich unterwegs sind.

Tatsächlich hat es einige auffällige Vorfälle gegeben. So wurden Ende Mai in Meran gleich fünf Autofahrer mit Promille hinterm Steuer ertappt. In Bozen wurden innerhalb weniger Tage zwei Raser geschnappt und auch die Zahl der Unfälle nahm zu.

Welche Beobachtungen habt ihr gemacht? Übertreiben es manche Auto- und Motorradfahrer nach dem Lockdown mit ihren Fahrkünsten? Gebt jetzt eure Meinung ab!