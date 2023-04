Nach tödlichem Angriff: Wie jetzt mit den Bären umgehen?

Bozen – Der tödliche Angriff einer Bärin auf den jungen Trentiner Andrea Papi (26) hat Schockwellen ausgelöst und vor allem eine Frage beschäftigt nun Bevölkerung, Politik und Aktivisten: Wie soll man nun mit dem Projekt Life Ursus im Trentino umgehen.

Das Projekt, gestartet in den 90-er Jahren, peilte eine Population von rund 50 Bären in dem Gebiet an. Heute leben mehr als 100 Bären dort. Kritiker bemängelten das schon länger und sagten voraus, dass es früher oder später zu einem dramatischen Zwischenfall kommen würde. Tierschützer warnen hingegen vor vorschnellen Handlungen nach dem Todesfall.

