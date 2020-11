Neigt ihr zu Hamsterkäufen?

Bozen – Weil in Europa die Corona-Zahlen wieder drastisch in die Höhe geschossen sind, haben mehrere Staaten reagiert und einen zweiten Lockdown ausgerufen. Auch in Italien und in Südtirol wurde das öffentliche Leben zum Teil herunter gefahren. Auffallend ist: Schon vorher starteten wieder die Hamsterkäufe. Neben Klopapier waren in Deutschland Milch und Mehl der Renner.

Hand aufs Herz: Wir wollen von euch wissen, ob auch euch die Gier aufs Papier gepackt hat und wie ausgeprägt eure Tendenz zum Hamstern ist. Kauf ihr mehr ein als sonst?

Macht mit bei unserer Spontanbefragung und berichtet von euren Erfahrungen im Kommentarbereich?