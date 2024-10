Robotaxis: Seid ihr bereit, die Kontrolle abzugeben?

Von: Ivd

Hollywood – Vor kurzem hat Tesla-Chef Elon Musk das neue „Cybercab“ vorgestellt. Das Robotaxi soll über die Autonomiestufe fünf, also vollständig autonomes Fahren, verfügen und schon in wenigen Jahren auf dem freien Markt erhältlich sein. Das Fahrzeug benötigt weder einen Fahrer noch dessen Aufmerksamkeit. Sollte Musk sein Versprechen halten, das Modell noch vor 2027 und für weniger als 30.000 US-Dollar anzubieten, ist das eine Revolution, die alle Autobauer betrifft.

Es ist nicht das erste Mal, dass Tesla diesen Vorstoß wagt: Bereits 2019 kündigte der Milliardär Musk an, bereits 2020 Robotaxis auf den Straßen zu haben. Das optimistische Ziel konnte damals nicht eingehalten werden. Auch die in Teslas verbaute „Full-Self-Driving“- Technologie verlor nach einer Vielzahl von Unfällen und Klagen an Glaubhaftigkeit, daher befürchten Kritiker wieder nur leere Versprechen.

Andere Autobauer sind mit ihren Ankündigungen wesentlich vorsichtiger und fangen das Feld von unten an aufzuräumen: Mercedes Benz und BMW bewegen sich derzeit in der Autonomiestufe drei, welche das Fahren auf zum Beispiel Autobahnen bei niedrigen Geschwindigkeiten ermöglicht. Diese Autonomiestufe erfordert weiterhin in regelmäßigen Abständen die Aufmerksamkeit und die Reaktion des Fahrers. Volkswagen verfolgt einen ähnlichen Ansatz, forscht aber gleichzeitig an einer Robotaxioption, genau wie der Hersteller Waymo, doch ein endgültiger Erfolg ist nirgendwo abzusehen.

Wie sieht es mit euch aus: Würdet ihr euch in ein Auto ohne Fahrer setzen? Vertraut ihr der Technik genug?