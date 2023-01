Seid ihr mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet?

Bozen – Das Rauchen aufgeben, abnehmen wollen, mehr Sport machen oder weniger Handy-Konsum – ob an Silvester oder am Neujahrsmorgen, mit guten Vorsätzen startet fast jeder in das neue Jahr.

War das bei euch zum Jahreswechsel auch so? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil – auch wenn die Vorsätze vielleicht gar nicht so lange halten mögen…