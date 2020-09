Bozen – Südtirol hat gewählt. In 113 Gemeinden sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie die Gemeinderäte auserkoren worden.

In einigen Gemeinden war schon vorher gewiss, wer Bürgermeister wird. In anderen Gemeinden gab es mehr Spannung und auch das eine oder andere überraschende Ergebnis. So wurden mehrere amtierende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister abgewählt. Außerdem wird es sowohl in Meran als auch in Bozen zur Stichwahl kommen.

Seid ihr von den Wahlergebnissen überrascht? Gebt jetzt eure Meinung ab!