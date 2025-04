Sind die Tourismusbeschränkungen überzogen?

Von: Ivd

Bozen – Südtirol zählt zu den begehrtesten Reisezielen im Alpenraum. Jährlich zieht es Millionen von Besuchern aus aller Welt nach Südtirol. Viele Einheimische fühlen sich von den Menschenmassen teilweise überrannt, dabei bezieht ein Großteil des Landes seine Gehälter aus dem Tourismus. Mit dem Zufahrtstop zur Auronzohütte am Fuße der Drei Zinnen oder der Vorzugsspur an der Rittner Seilbahn versucht man dem Herr zu werden, doch die Touristen scheinen den Missmut in der Bevölkerung wahrzunehmen.

An den Drei Zinnen soll es bereits im nächsten Sommer ernst werden und die Besucherzahlen um die Hälfte reduziert werden. Am Pragser Wildsee gibt es eine solche Regelung schon länger und auch am Karersee versuchen die Gemeinde und das Land mit autofreien Tagen den Ansturm zu regeln. Nicht bei allen Touristen kommt das so gut an. In ihrem wohlverdienten, aber begrenzten Urlaub wollen sie die Highlights erleben, ohne sich dabei in Unsummen zu stürzen. Auch der Tourismus-Sektor schlägt Alarm, dass man mit den Maßnahmen nachhaltig Touisten verschrecken könnte.

