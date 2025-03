Soll Südtirol Sterbehilfe gesetzlich regeln?

Von: luk

Bozen – Das Team K will eine gesetzliche Regelung für selbstbestimmtes Sterben in Südtirol schaffen. Damit sollen unheilbar kranke Menschen unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit erhalten, ihr Leben in Würde und mit medizinischer Unterstützung zu beenden.

Während Befürworter das als einen Schritt zur Wahrung der Selbstbestimmung sehen, warnen Kritiker vor möglichen Risiken und ethischen Fragen.

Was denkt ihr über dieses heikle Thema? Gebt jetzt eure Meinung dazu ab!