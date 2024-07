Sollen es Raucher im Freibad schwerer haben?

Von: luk

Bozen – Der Bozner Gemeinderat hat unlängst beschlossen, ein Rauchverbot im Lido (Freibad) einzuführen. Außer in drei speziell ausgewiesenen Bereichen darf nun nicht mehr im Freien zur Zigarette gegriffen werden. Ziel ist es, Passivrauchen zu verringern und eine gesunde Lebensweise zu fördern. In Kraft treten wird das Rauchverbot im Bozner Lido vermutlich erst in der kommenden Saison. Es gibt nämlich Protest und auch die Umsetzung ist noch zu regeln.

Was denkt Ihr über das neue Rauchverbot auf der Liegewiese im Lido? Teilt uns jetzt eure Meinung mit!