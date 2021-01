Was traut ihr Joe Biden zu?

Washington – Ein großes Aufatmen war am 20. Jänner in den USA und in großen Teilen der Welt zu spüren. Joe Biden wurde als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt.

Doch Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris stehen vor großen Problemen. Risse, die sich in der Gesellschaft aufgetan haben, sind nicht erst seit Donald Trump da. Hier gilt es anzusetzen und das hat sich die neue Administration auch vorgenommen. Amerika soll “heilen” und wieder zusammengeführt werden. Insofern dürften die USA noch eine Weile mit sich selbst beschäftigt sein.

Was traut ihr dem neuen “mächtigsten Mann der Welt” zu? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil!