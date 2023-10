Was wäre eure Wunschkoalition?

Bozen – Die Landtagswahlen 2023 sind Geschichte. Das Ergebnis überraschte in Teilen. Nicht überraschend waren die Stimmenverluste für die SVP. Sie waren im Vorfeld spürbar und wurden auch von Umfragen vorausgesagt.

An der Südtiroler Volkspartei liegt es nun, eine tragfähige Koalition zu schnüren. Bekanntermaßen bieten sich mehrere Varianten an. Sie haben jeweils Vor- und Nachteile.

So würde eine Koalition mit Rechtsausschlag, also mit den “Brüdern Italiens”, der Lega und beispielsweise den Freiheitlichen die Situation in Rom widerspiegeln. Südtirol hätte damit gute Karten in Verhandlungen über mehr Kompetenzen. Gleichzeitig würde man dem offensichtlichen Rutsch auf die rechte politische Seite in Südtirol entsprechen. Man müsste allerdings erklären, wie eine Koalition mit den Postfaschisten ins ideologische Bild passt. Schließlich war FdI bzw. seine Vorgänger historisch gegen die Autonomie.

Eine Variante, die nach Mittelinks ausschlägt, also mit den Grünen, PD und Civica wäre ebenfalls spielbar und einigen sicher “sympathischer”, könnte aber die Beziehungen mit Rom belasten. Weiterer Nachteil: Man greift nicht auf die stärkste italienische Vertretung zurück und würde damit den “Disagio” weiter fördern.

Es bleibt eine Koalition der “Mitte”, die nach der Wahl ebenfalls diskutiert wurde. Hier wären neben der SVP, das Team K, die Civica und oder der PD vertreten.

Nach Allerheiligen gehen die Koalitionsverhandlungen los: Hier könnt ihr schon mal vorab eure Meinung dazu loswerden und eure Wunschkoalition auswählen. Stimmt ab!