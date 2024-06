Von: Ivd

Elektro, Wasserstoff, Biodiesel oder ein Mix? Diese Fragen stellen sich aktuell die allermeisten Autobauer. Während sich in Deutschland über ein endgültiges Verbrenner-Aus gestritten wird, hat man in China und den USA längst die vorläufige Antwort gefunden: Elektronisch soll das Auto der Zukunft sein.

Für die lautlosen Flitzer spricht die eingesparte Emission beim Fahren und eine reduzierte Lärmbelästigung. Als Argument dagegen wird häufig die Verwendung seltener Erden und die schlechte Ladesäuleninfrastruktur in vielen Gebieten angeführt.

Als Alternative wird seit längerem Wasserstoff diskutiert, doch dieser ist extrem teuer in der Gewinnung. Seit 10. April ist außerdem der sogenannte Biodiesel in Deutschland legal und auch seit Kurzem an Tankstellen erhältlich.

Was meint ihr: Welcher Treibstoff wird unsere Zukunft bestimmen?