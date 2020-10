Wer wird der neue US-Präsident?

Washington – Wohl so spannend wie lange nicht ist der Wahlkampf in den USA. Donald Trump oder Joe Biden – einer der beiden Kandidaten wird am Ende im “Oval-Office” sitzen und eines der mächtigsten Ämter der Welt innehaben.

Ob der neue Präsident – egal wie er heißt – die gravierenden Probleme im Land, wie die Corona-Krise, den strukturellen Rassismus, die tiefgreifende Spaltung in der Gesellschaft, die Polizeigewalt oder die soziale Ungerechtigkeit in den Griff bekommen kann, ist fraglich. Dazu braucht es wohl mehr als nur einen neuen Präsidenten.

Dennoch hängt an diesem Amt und der Person, die es inne hat sehr viel: Wer glaubt ihr, wird bei den bevorstehenden Wahlen von den Amerikanern gewählt? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil!