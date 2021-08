Wetterkapriolen wegen Klimakrise: Macht ihr euch Sorgen?

Bozen – Todes-Hitze in Kanada und dem Westen der USA und Jahrhundert-Flut in Teilen Deutschlands mit über 100 Todesopfern – spätestens diese Ereignisse zeigen auch der westlichen Welt auf, dass die Klimakrise Realität ist und wir umdenken müssen. Auch Südtirol hat in den vergangenen Jahren ungewöhnliche Wetterereignisse erfahren müssen. Man denke nur an den Sturm Vaia, der ganze Wälder dem Erdboden gleichgemacht hat.

Wie geht ihr mit dieser Situation um, die eigentlich seit Jahren prophezeit wird. Macht ihr euch Sorgen darum, was da noch kommen mag und versucht ihr, möglichst klimaneutral zu leben oder seht ihr das nicht so ernst? Nehmt jetzt an der Spontanbefragung teil!