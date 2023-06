Wird die ukrainische Gegenoffensive erfolgreich sein?

Kiew – Die Ukraine hat im Kampf gegen den Aggressor Russland eine Gegenoffensive im Osten des Landes gestartet, um besetzte Gebiete zu befreien. Derzeit ist der Erfolg der Operation noch unklar. Ersten Meldungen zufolge gibt es erbitterte Kämpfe mit Verlusten auf beiden Seiten.

Was ist euer Eindruck: Kann die Ukraine zeitnah große Gebiete zurückerobern und damit am Verhandlungstisch Lösungen des Konflikts erzielen? Nehmt jetzt an der Abstimmung teil!