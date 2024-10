Würdet ihr ein Auto aus China kaufen?

Von: luk

Der Strukturwandel in der Automobilindustrie ist in vollem Gange. Während immer mehr Hersteller den Wechsel vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroantrieb vollziehen, drängen auch neue Wettbewerber aus China auf den Markt. Marken wie BYD oder Geely gewinnen zunehmend an Bedeutung und bieten innovative E-Autos zu konkurrenzfähigen Preisen an – auch weil sie massiv von China gefördert werden.

Doch wie steht ihr zu Autos aus chinesischer Produktion? Würden ihr ein Auto aus China kaufen? Teilt uns jetzt eure Meinung mit!