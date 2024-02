Zwei Jahre Krieg in der Ukraine: Hoffnung oder Zweifel?

Zwei Jahre ist es nun her, seit der russische Diktator Wladimir Putin unter fadenscheinigen Gründen mit seiner Mörder-Armee in die Ukraine eingefallen ist. Gezielt und anhaltend wurde und wird auch gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen. Trotz des anhaltenden Widerstands der Ukraine scheint Russland in diesem Konflikt immer stärker zu werden. Der Ukraine fehlen im Moment Munition, Soldaten und mehr Kriegsgerät.

Erst vergangene Woche hat Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas um eine umfassendere Unterstützung der Ukraine geworben. Der Westen habe seine Versprechen bisher nicht eingehalten. Sie rief außerdem zu mehr Mut und Geschlossenheit auf. “Gemeinsam können wir der Ukraine helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Wir haben die Ressourcen, die wirtschaftliche Macht, den Sachverstand”, sagte Kallas. Die Stärke des Westens überwiege jene Russlands. “Lasst uns keine Angst haben vor unserer eigenen Macht.”

