Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > 47 Publikationen mit Claudia-Augusta-Preis ausgezeichnet
Preisübergabe im Kulturzentrum Trevi

47 Publikationen mit Claudia-Augusta-Preis ausgezeichnet

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 13:33 Uhr
Einige der Preisträgerinnen und Preisträger des Claudia Augusta Preises bei der Preisverleihung am 22. Dezember 2025.
LPA
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Der Claudia-Augusta-Preis ist eine akademische Auszeichnung und eine Gelegenheit, den Wert der wissenschaftlicher Arbeiten sichtbar und sie damit der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Ein Ziel, das auch bei der 23. Ausgabe verfolgt wurde. 47 wissenschaftliche Arbeiten wurden in diesem Jahr bei der 23. Ausgabe des Preises ausgezeichnet, darunter Bachelor- und Masterarbeiten, Doktorarbeiten sowie Master- und Spezialisierungsschulen.

In diesem Jahr war die Preisverleihung besonders international: Die Preisträgerin Alessia Torresan schaltete sich live aus den USA zur Preisverleihung, Preisträgerin Marta Cattani schickte ein Video aus Ecuador. “Die in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Mittel wurden im Vergleich zu 2024 aufgestockt und ermöglichten die Verleihung von Preisen an 31 Masterarbeiten und 16 für Bakkalaureatsabschlüsse”, hob die Direktorin der italienischen Landesbibliothek Claudia Augusta, Valeria Trevisan, hervor. Sie und ihr Team zeichneten wieder für die Organisation der Veranstaltung, an der auch Ressortdirektor Antonio Lampis teilnahm, verantwortlich.

Die Zahlen für die Ausgabe 2025

Die Mehrzahl der Preisträger haben an italienischen Universitäten studiert. Vier von ihnen besuchten die Freie Universität Bozen, während drei ihr Studium in Deutschland und ebenso viele in Österreich oder Tirol absolvierten. Sechzehn Dissertationen wurden in englischer Sprache verfasst. Insgesamt wurden 33 Frauen und 14 Männer ausgezeichnet. Die am stärksten vertretenen Studienrichtungen waren Erziehungswissenschaften, philologisch-literarische Studien, Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften, Internationale Studien, Kunst und Archäologie, Soziologie und Sozialorschung, Umweltwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Informatik und Architektur. Im Rahmen der Preisverleihung wurde auch ein Master-Abschluss in Sportorthopädie prämiert.

Vier Preisträger berichteten, dass sie im Ausland arbeiten, womit sich der Anteil jener, die eine Karriere im Ausland eingeschlagen haben, auf fast zehn Prozent erhöht. Eine Preisträgerin gab an, das Preisgeld für wohltätige Zwecke zu spenden, ein Preisträger präsentierte seine Abschlussarbeit am University College of Dublin, eine Absolventin präsentierte ihre Abschlussarbeit an der Universität in Lissabon.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Kommentare
54
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
50
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
Kommentare
29
Unbelehrbar: Heli-Rüpel landet erneut auf Skipiste in Italien
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Kommentare
28
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
2025 eines der zehn wärmsten Jahre der Messgeschichte
Kommentare
23
2025 eines der zehn wärmsten Jahre der Messgeschichte
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 