52 Prozent sagen Ja zu China-Autos – Bedenken wegen Menschenrechtsverletzungen

Von: mk

Bozen – Der Strukturwandel in der Automobilindustrie ist in vollem Gange, wobei chinesische Marken zunehmend an Bedeutung gewinnen. Im Rahmen einer Spontanbefragung wollten wir von euch wissen, ob ihr euch ein Auto aus China kaufen würdet.

Marken wie BYD oder Geely gewinnen zunehmend an Bedeutung und bieten innovative E-Autos zu konkurrenzfähigen Preisen an – auch weil sie massiv von China gefördert werden.

Von rund 5.800 Teilnehmern wären 52 Prozent und damit knapp mehr als die Hälfte bereit, sich ein Modell aus dem Reich der Mitte anzuschaffen.

Keine Zweifel hegt etwa @N.G.: „Natürlich würde ich eines kaufen. Chinesische Autobauer haben im Bereich E-Autos den Rest der Welt längst abgehängt.“

Allerdings gibt es auch Bedenken. „Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzung interessieren ja auch nur vor der Haustür. Was schert es uns, was in China passiert, solange die Autos günstig sind, gell. Sehr nachhaltige, moderne Einstellung. Aber dann sich rühmen das man etwas für die Umwelt tut, wenn man ein China-Elektroauto fährt…“, kontert @Paladin.

„Nein, nie und nimmer“, sagt auch @Dagobert zu Autos aus China. „Würde nie so eine autoritäre menschenverachtende Regierung freiwillig unterstützen! Bei gar einigen Artikeln kommt man nun mal nicht drum herum, leider!“

@wiakimpdir4 wagt hingegen einen Blick in die Zukunft: „Stellt diese Frage in fünf Jahren nochmal, dann wird‘s heißen, würdet ihr immer noch ein europäisches Auto kaufen? Dasselbe Spiel gab‘s Anfang der 70-er Jahre, als Honda und Co ihre Motorräder nach Europa brachten…. heute sind die meisten damaligen italienischen Hersteller nach Konkursen unter chinesischer Hand wieder auferstanden.“ Ob der User recht hat, wird sich wohl erst zeigen.