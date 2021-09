Abtreibung: Soll sich der Staat heraushalten?

“Mein Körper gehört mir” war das Motto der Neuen Frauenbewegung. Der weitergeführte Gedanke ist: “Ich tue damit, was ich will”.

In patriarchalen Zeiten oder Gesellschaften ist die Kontrolle von Frauen über den eigenen Körper nicht selbstverständlich. Das zeigt sich auch an der Diskussion zum Thema Abtreibung, das die Gemüter erhitzt. Es gibt Abtreibungsgegner und Befürwörter. Was ist deren Argumentationslinie?

Gewiss ist, dass es Abtreibungsversuche seit Langem gibt. Unbeholfene Selbst- und Fremdversuche waren und sind für die schwangeren Frauen selbst lebensgefährlich.

Um mehr zu erfahren, schaut rein und folgt den kontrastierenden Argumentationen einer Abtreibungsgegnerin und einer Feministin: