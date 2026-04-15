Alles startete mit einem unvergesslichen Scherz

Von: luk

Bozen – Vor 25 Jahren, nach einem Auftritt der Bozner Bezirksjugendkapelle, passierte etwas, das keiner geplant hatte: Ein paar Musikanten konnten einfach nicht aufhören zu spielen. Spontan legten sie ein paar Polkas hin – und einer sagte zum Spaß: ‚Nächste Woche Probe!‘ Gesagt, getan. Was als lockerer Spaß begann, ist heute aus der Blasmusikszene nicht mehr wegzudenken: über 400 Konzerte, fünf CDs und unvergessliche Auftritte im In- und Ausland. Höhepunkte waren sieben Kreuzfahrten, eine Hochzeit an der französischen Atlantikküste und gleich zwei Auftritte beim legendären Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis.

Die Gaudimusikanten stehen nicht nur für böhmische Blasmusik vom Feinsten. Auch Pop, Fox und Party-Hits gehören zu ihrem Repertoire. Mit bis zu 18 Musikern schaffen sie einen vollen, flexiblen Sound, der jede Musikrichtung trägt. Seit einigen Jahren verstärkt ein Sänger die Band, und Klassiker wie „New York, New York“ aus dem Bigband-Genre ergänzen das Programm perfekt.

Besonders wichtig ist der Gaudimusikanten-Crew um Obmann Christian Wurz das Miteinander – auf und abseits der Bühne. Viele Musiker sind von Anfang an dabei, und diese Beständigkeit hört und spürt man bei jedem Konzert. Gespielt wird aus Leidenschaft – ehrenamtlich, sprichwörtlich für Hunger, Durst und Applaus. Genau diese Mischung aus Freude, Engagement und Zusammenhalt ist das Erfolgsrezept für das 25-jährige Jubiläum.

Nach einem Vierteljahrhundert haben die Gaudimusikanten immer noch denselben Spaß an der Musik wie beim ersten Mal – und schaffen es, diese Begeisterung auf ihr Publikum zu übertragen. Damit sind sie nicht nur eine feste Größe in der Region, sondern auch Vorbild für junge Musikanten und neue böhmische Formationen.

Natürlich wird ein solches Jubiläum gefeiert: Mit einem großen Jubiläumskonzert am Donnerstag, 16. April, im Biergarten Kaltern. Los geht’s ab 19.00 Uhr – der Eintritt ist frei.