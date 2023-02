Astronauten rüsten sich im Bletterbach für Mondmission – VIDEO

Aldein – Die Europäische Weltraumorganisation hat seit 2016 insgesamt zehn Astronautinnen und Astronauten von drei Raumfahrtagenturen mit grundlegenden Kenntnissen und Fähigkeiten in der Feldgeologie ausgebildet, die zur Erforschung des Mondes notwendig sind – im Ries-Einschlagkrater in Deutschland, auf der spanischen Vulkaninsel Lanzarote, in den norwegischen Fjorden der Lofoten und im GEOPARC Bletterbach in Südtirol.

Nach nunmehr fünf Ausgaben ihres Geologie-Trainingskurses PANGAEA hat die Weltraumorganisation ESA ihre Erfahrungen in einer wissenschaftlichen Publikation aufgearbeitet. „Wir hoffen, dass diese Publikation auch für andere an der Ausbildung für künftige Planetenmissionen beteiligte Raumfahrtagenturen nützlich sein kann und die weitere internationale Zusammenarbeit fördert“, erklärt Samuel Payler, Trainingskoordinator von PANGAEA.

Vorbereitung auf bemannte Mondmission

Mit dem Artemis-Programm plant die NASA in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern erstmals seit Apollo 17 wieder Astronauten auf dem Mond zu landen. Dabei sind geologische Expeditionen auf der Mondoberfläche geplant, auf die sich die Astronauten im Rahmen des PANGAEA-Programms vorbereiten, unter anderem im Dolomiten UNESCO Welterbe Bletterbach in Aldein. Die Ähnlichkeit der ausgewählten Trainingsorte in Europa mit der Geologie des Mondes und des Mars verleiht laut ESA der Erkundung eine realistische Dimension.

Astronauten werden zu Feldforschern

Die künftigen Mondastronautinnen und -astronauten werden auf ihrer Mission schnelle und fundierte wissenschaftliche Entscheidungen treffen müssen. Dabei geht es unter anderem darum, welche Gesteinsproben mit auf die Erde gebracht werden sollen. „Wir wollen nicht, dass sie sich wie Roboter verhalten, sondern dass sie die effizientesten Feldforscher werden. Wir trainieren sie, damit sie die Erkundung leiten und Entscheidungen mit Unterstützung eines ferngesteuerten Wissenschaftsteams treffen können“, betont Planetengeologe und PANGAEA-Ausbilder Matteo Massironi. „Wir wollen den Astronautinnen und Astronauten ein nützliches Training zur Vorbereitung auf das missionsspezifische Training der NASA im Vorfeld von Artemis bieten“, fügt Francesco Sauro, Kursleiter von PANGAEA, hinzu.

„Wir sind stolz darauf, dass der GEOPARC Bletterbach mittlerweile zu einem bewährten Partner der ESA geworden ist und freuen uns immer wieder, wenn die Astronauten für ihre Ausbildung in der Schlucht unterwegs sind“, erklärt der Präsident des GEOPARC Bletterbach Peter Daldos. „Es ist dies eine unerwartete Seite der Bletterbachschlucht, die sich viele unserer Besucherinnen und Besucher nicht erwarten, sie neugierig macht und die Besonderheit unseres Gebietes unterstreicht.“

Die wissenschaftliche Arbeit der ESA ist hier verfügbar.