Augenfarbe durch Laser ändern – Wie funktioniert das?

Von: red

Die Möglichkeit, die eigene Augenfarbe zu ändern, klingt wie etwas aus der Zukunft. Doch durch moderne Lasertechnologie wird dieser Traum für immer mehr Menschen Realität. Mit einer speziellen Behandlung wird die Iris dauerhaft in eine hellere Farbe verwandelt. Doch wie funktioniert das genau und welche Risiken birgt die Methode?

Der Prozess der Augenfarbenveränderung

Bei der Laserbehandlung zur Veränderung der Augenfarbe wird ein spezieller Laserstrahl auf die Iris gerichtet, um das Melanin zu zerstören. Melanin ist das Pigment, das für die dunkle Färbung der Augen verantwortlich ist. In dunklen Augenfarben ist die Iris reich an Melanin, während hellere Augen – wie Blau oder Grün – weniger Melanin enthalten. Der Laser sorgt dafür, dass die Pigmente in der Iris abgebaut werden, wodurch die Augenfarbe allmählich heller wird. In der Regel dauert es etwa zwei bis drei Wochen, bis sich die Veränderung zeigt, da der Prozess die Melaninlager im Gewebe abbaut und die Augenfarbe von braun zu blau oder grün umschlägt.

Die Technik, die hinter diesem Verfahren steckt, basiert auf der selektiven Fotothermolyse. Das bedeutet, dass der Laser eine bestimmte Wellenlänge nutzt, um gezielt auf das Melanin in der Iris einzuwirken, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen. Der Laser behandelt ausschließlich die äußeren Schichten der Iris, wo das Melanin konzentriert ist, sodass die innere Struktur der Augen intakt bleibt.

Risiken und Nebenwirkungen

Obwohl die Technologie beeindruckend ist, birgt sie auch Risiken. Die dauerhafte Veränderung der Augenfarbe kann die Schutzfunktion der Iris beeinträchtigen und die Augen anfälliger für UV-Schäden machen. Zudem können nach der Behandlung Nebenwirkungen wie Trockenheit, Lichtempfindlichkeit oder sogar Sehstörungen auftreten. Da die Methode noch relativ neu ist, sind die langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit der Augen noch nicht vollständig erforscht.

Die Veränderung der Augenfarbe durch Laser mag verlockend erscheinen, doch die Methode ist teuer und nicht ohne Risiko. Wer sich für diesen Eingriff interessiert, sollte sich umfassend über die möglichen Folgen und Alternativen informieren. Am Ende bleibt die Frage, ob die Schönheit der Augen nicht gerade in ihrer natürlichen Farbe und Einzigartigkeit liegt.