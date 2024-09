Ausreißer-Pinguin überlebt in Japan zwei Wochen auf dem Meer

Von: APA/AFP

Eine ausgebüxte Pinguindame hat in Japan zwei Wochen in Meer und Wildnis überlebt. Pen-chan, ein weiblicher Brillenpinguin, war Ende August am Rande einer Veranstaltung in der japanischen Region Aichi entflohen. Wie ihr Wärter Ryosuke Imai am Mittwoch berichtete, durchsuchte ein Team sofort die Umgebung ab, musste die Suche wegen Rekordregenfällen im Gefolge eines Taifuns jedoch abbrechen.

Angesichts der Tatsache, dass Pen-chan in Gefangenschaft geboren und aufgewachsen ist und damit nie im Meer geschwommen war oder selbst Nahrung gesucht hatte, fürchteten die Wärter das Schlimmste. Doch vor wenigen Tagen erhielt Imai die Nachricht, dass der Pinguin vor einem mehr als 40 Kilometer entfernten Strand im Meer gesichtet wurde.

“Ich dachte, sie würde erschöpft aussehen, aber sie schwamm ganz normal”, erzählte Imai, nachdem Pen-chan eingefangen wurde: “Es ist ein Wunder.” Offensichtlich sei es der sechsjährigen Pinguindame gelungen, Fische und Krebse zu fangen. “Sie hat ein kleines bisschen abgenommen, aber es geht ihr blendend.”