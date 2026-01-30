Bananen mit Promille? Das steckt wirklich drin

Von: red

Warum enthalten reife Bananen Alkohol? Mit zunehmender Reife beginnt in der Banane ein natürlicher Gärungsprozess. Die Bayerische Landesanstalt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) stellte fest, dass in stark braun gewordenen Bananen durch diesen Prozess Alkohol entsteht – und das nicht zu knapp. In Extremfällen wurden bis zu 7,37 Gramm Alkohol pro Kilogramm gemessen.

Gesundheitsrisiko für Kinder

Besonders für sensible Gruppen wie Kleinkinder oder Babys kann diese Alkoholmenge problematisch sein. Die LGL warnt daher davor, überreife Bananen in größeren Mengen an Kinder zu verfüttern – selbst wenn der Alkoholgehalt auf natürliche Weise entsteht. Ein übermäßiger Verzehr kann in Extremfällen zu Anzeichen einer Alkoholvergiftung führen.

Beim Backen ungefährlich

Die gute Nachricht: Beim Backen oder Kochen verdampft der Alkohol vollständig. Wer also überreife Bananen nicht wegwerfen möchte, kann sie bedenkenlos für Kuchen, Muffins oder Bananenbrot verwenden. So wird das Fruchtfleisch nicht nur sinnvoll weiterverwertet – sondern auch völlig alkoholfrei genossen.

Nährwerte ändern sich mit dem Reifegrad

Neben dem Alkoholgehalt verändert sich auch die Nährstoffzusammensetzung mit dem Reifegrad der Banane – und das deutlich:

Grüne Bananen enthalten viel resistente Stärke, die wie Ballaststoffe wirkt, die Darmgesundheit fördert und den Blutzuckeranstieg verlangsamt.

Gelbe bis braune Bananen hingegen wandeln diese Stärke durch Enzyme in Zucker um. Das macht sie süßer – aber auch zu einem schnellen Energielieferanten.

Ob ballaststoffreich und grün oder süß und vergoren: Die Banane verändert sich mit jeder Stufe ihrer Reifung – und das mehr, als viele von euch bislang geahnt haben dürften.