Berlusconi als Staatspräsident: Empörung überwiegt

Bozen – Für das Amt des italienischen Staatspräsidenten braucht es eine Person mit weißer Weste. Das sagen 87 Prozent der über 7.000 Teilnehmer einer nicht repräsentativen Spontanbefragung auf Südtirol News in Bezug auf Silvio Berlusconis Bestrebung für das höchste Amt im Staat. 13 Prozent finden hingegen, er könne trotz seiner Skandale in der Vergangenheit Staatspräsident werden.

Das Meinungsbild spiegelt sich auch im Kommentarbereich wider.

@sophie schreibt: “Das wäre eine wahre Zumutung für Italiens Bevölkerung.”

Auch @brutus ist nicht begeistert: “Einen rechtmäßig verurteilten Steuerhinterzieher als Staatspräsident! …was für ein Vorbild!”

@N. G. hält es jedoch für möglich: “Wenn Trump in den USA möglich war, ist Berlusconi in Italien allemal ein möglicher Kandidat der es zum wiedholten Mal schaffen kann uns weiter in den Abgrund zu reißen!”